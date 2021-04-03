ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى 130 مليون شخص

باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع مليونين و841 ألف و209 شخص خلال حتى الآن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 130 مليون و224 ألف و75 شخصا حتى الآن. وتعافى 104 مليون و929 ألف و976 مصاب تماما.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، ايران، الصين، تركيا.

أصيب 31 مليونا و244 الف شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (12 مليونا و303 الف شخص) والبرازيل (12 مليونا و842 ألف شخص) وروسيا (3 ملايين و236 الف شخص) وفرنسا (مليونين و643 شخص).

الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 566 ألف و611 شخص. تم تسجيل 325 ألف و559 حالة وفاة في البرازيل و163 ألف و428 حالة في الهند.