مظاهرة حشدة في تبيليسي بطلب رفع حظر التجوال

تبيليسي، 2 أبريل، أذرتاج

يطالب الاهالي في عاصمة جورجيا تبيليسي بطلب رفع حظر التجوال المطبق منذ شهر نوفمبر العام الماضي بهدف الحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت أذرتاج أن مظاهرة حشدة تنظم حاليا في تبيليسي اليوم 3 ابريل.

ويسير اعضاء الحركات المدية وبعض من الاحزاب المعارضة نحو البرلمان من امام المعهد الموسيقي وسط تبيليسي.

تظاهرة منعت واغلقت حركة المرور في شارع روستافيلي المركزي بالعاصمة الجورجية. ويردد متظاهرون هتافات يطلبون برفع حظر التجوال والعقوبات المطبقة على المواطنين بسبب كوفيد 19.

وقال عضو في حركة "العار" غيغا ماكاراشفيلي إن المشاركين يمكثون الليلة امام البرلمان.

عزيزوف مراسل أذرتاج