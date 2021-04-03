  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    مظاهرة حشدة في تبيليسي بطلب رفع حظر التجوال

    ٠٣.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٤١]

    تبيليسي، 2 أبريل، أذرتاج

    يطالب الاهالي في عاصمة جورجيا تبيليسي بطلب رفع حظر التجوال المطبق منذ شهر نوفمبر العام الماضي بهدف الحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    أفادت أذرتاج أن مظاهرة حشدة تنظم حاليا في تبيليسي اليوم 3 ابريل.

    ويسير اعضاء الحركات المدية وبعض من الاحزاب المعارضة نحو البرلمان من امام المعهد الموسيقي وسط تبيليسي.

    تظاهرة منعت واغلقت حركة المرور في شارع روستافيلي المركزي بالعاصمة الجورجية. ويردد متظاهرون هتافات يطلبون برفع حظر التجوال والعقوبات المطبقة على المواطنين بسبب كوفيد 19.

    وقال عضو في حركة "العار" غيغا ماكاراشفيلي إن المشاركين يمكثون الليلة امام البرلمان.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :مظاهرة حشدة في تبيليسي بطلب رفع حظر التجوال
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٥‎٠]
    ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى 130 مليون شخص
    ٠٢.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:١٨]
    انخفاض عدد الأهالي في جورجيا
    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٣٠]
    منظمة الإيسيسكو تشيد بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر
    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٤٣]
    زلزال في بحر إيجه
    مظاهرة حشدة في تبيليسي بطلب رفع حظر التجوال مظاهرة حشدة في تبيليسي بطلب رفع حظر التجوال