وزير الخارجية يستقبل سفير أيطاليا

باكو، 3 أبريل، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية جيهون بايراموف 3 ابريل اليوم سفير ايطاليا في البلد اوغوسطو ماسّاري بمناسبة انتهاء مدة عمله الدبلوماسي.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزير اشار الى علاقات التعاون رفيعة المستوى القائمة بين أذربيجان وايطاليا مؤكدا على أن البيان المشترك بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة المقاييس الموقع عليه على مستوى قائدي البلدين نموذج بارز لذلك.

ونوه السفير اوغوسطو ماسّاري بامتنان الى الاهتمام الذي حظي به خلال مدة عمله الدبلوماسي في أذربيجان والى التعاون المحقق. وابان أن التضامن الذي يتخذه البلدان يوافق تماما مع تنمية العلاقات بين أذربيجان وايطاليا بالمستوى العالية.

وشدد الطرفان على آفاق توسيع علاقات التعاون في جميع المجالات بين البلدين مستلفتين في هذا السياق الى اهمية تنفيذ زيارات متبادلة.

ومشيدا بعمل السفير الدبلوماسي في البلد رفع الوزير شكره على مساهمات السفير في تنمية العلاقات بين البلدين متمنيا له نجاحا في فعالياته اللاحقة.

وتبادل الجانبان في اللقاء الاراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشتركة ايضا.