تركيا تعين سفيرا جديدا في أذربيجان
AzerTAg.az
٠٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٢]
أنقرة، 3 أبريل، أذرتاج
عينت تركيا سفيرا جديدا لدى أذربيجان.
أفادت أذرتاج أن الرئيس التركي وقع على قرار بهذا الشأن ينص على اعفاء السفير الحالي اركان اوزورال وتوظيف جاهد باغجي بدلا منه.
كما وقع الرئيس التركي على قرارات شبيهة اعفى بها عن سفراء البلد لدى اثنى عشر بلدا مع استبدالهم بجدد.
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