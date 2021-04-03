قراداغ لوكباتان يخسر أمام كشله الرديف بهدف يتيم

باكو، 3 أبريل، أذرتاج

خسر قراداغ لوكباتان امام كشلة الرديف باكو بهدف يتيم في الجولة التاسعة عشرة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 92 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الاولمبي الرياضي بحي قراداغ للعاصمة قادها الحكم أحمدوف دون حضور جماهير.

وجاء هدف الضيف من طرف أمين د48.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الارض و4 لاعبين ومسؤولا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة.

واضاف الحكم 3 دقائق الى الفترة الاولى ومثلها الى الشوط الثاني.