"الخطوط الجوية التركية" ستطلق رحلات مباشرة إلى تُرْكِستان

نور سلطان، 5 أبريل، أذرتاج

تنوي الخطوط الجوية التركية (THY) إطلاق رحلة مباشرة إلى مديمة تركستان في كازاخستان اعتباراً من 3 مايو من هذا العام.

تفيد أذرتاج استناداً إلى وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية لكازاخستان أن الخطوط الجوية التركية ستعمل على تشغيل رحلات منتظمة على طريق إسطنبول - تركستان ثلاث مرات في الأسبوع بطائرات من نوع B-737 .

في المستقبل، ستكون هناك رحلات جوية منتظمة من تركستان إلى عاصمة قيرغيزستان بيشكيك وعاصمة أوزبكستان طشقند.

وجدير أن مطار تركستان الدولي الذي بدأ تشغيله في ديسمبر من العام الماضي يعمل على القيام برحلات على خط تركستان - اسطنبول منذ 21 مارس من هذا العام من قبل شركة فلاي أريستان (Fly Arystan) الكازاخستانية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إعلان تركستان العاصمة الروحية للعالم التركي وقد جاء ذلك في القمة غير الرسمية لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية في 31 مارس.