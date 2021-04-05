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    اقتصاد


    نائب رئيس الوزراء الأوكراني يزور أذربيجان

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢١ [١٧:١٨]

    كييف، 5 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    من المقرر أن يقوم نائب رئيس الوزراء الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بزيارة ستستغرق ثلاثة أيام لأذربيجان.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مجلس الوزراء الاوكراني ان أليكسي ريزنيكوف سيلتقي بمسؤولين في الحكومة الأذربيجانية خلال الزيارة المقررة من 11 إلى 14 أبريل. إن الهدف من الزيارة هو مناقشة أولويات تطوير التعاون الاقتصادي بين أذربيجان وأوكرانيا.

    في الوقت نفسه، سيتم النظر في مشاركة الشركات الأوكرانية في أعمال الترميم وإعادة الإعمار في الأراضي المحررة لأذربيجان.

    AZERTAG.AZ :نائب رئيس الوزراء الأوكراني يزور أذربيجان
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