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    أذربيجان: تسجيل 1099 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و647 حالة شفاء ووفاة 34 شخصا

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٠٦]

    باكو، 5 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 1099 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 647 مصاب هذا المرض وتوفي 34 شخصا مصابا بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 271 ألف و834 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 242 ألف و293 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3 آلاف و711 مريض ويستمر علاج 25830 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و935 ألف و718 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 6763 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 1099 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و647 حالة شفاء ووفاة 34 شخصا
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