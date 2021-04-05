نائب عراقي: انتصار أذربيجان في الحرب الوطنية يسعدنا ويفخرنا

باكو، 5 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

نحن تركمان العراق سعداء جدا لوجودنا في باكو. هذه الزيارة هي مظهر من مظاهر الأخوة والصداقة بين شعبي العراق وأذربيجان. هناك عوامل كثيرة توحد بلادنا وشعوبنا. ومن بين هذه العوامل الشاعر والمفكر والفيلسوف الأذربيجاني العظيم محمد فضولي. إن الشاعر فضولي له آثار في كربلاء وكركوك.

أفادت أذرتاج عن عضو الوفد البرلماني العراقي ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد رشاد فتح الله الصالحي خلال زيارة الى اذربيجان قوله في تصريح له للوكالة إن انتصار أذربيجان في الحرب الوطنية يسعدهم ويفخرهم: "يجب أن يعرف كل العالم نجاحات أذربيجان وانتصارها العظيم. إن تحرير الاراضي التي كانت تحت الاحتلال خلال اكثر من 30 عاما نجاح كبير".

واشار النائب الى اهمية تعزيز الاخوة والصداقة بين شعبي العراق واذربيجان وشدد على اهمية تطوير العلاقات بين البرلمانين العراقي والاذربيجاني.