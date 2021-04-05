وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قصف المواقع الارمينية بالطائرات خلال الحرب الوطنية
AzerTAg.az
٠٥.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٤٥]
باكو، 5 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قصف المواقع الارمينية بطائرات قتالية خلال الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.
تقدم الوكالة هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16176285192920815212.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٤٢]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠٧]
٠٧.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٠٤]
٠٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٠٢]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٤٢]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٣٨]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠٧]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٤٠]
١٠.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٠٤]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٤٢]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٣٥]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٣٠]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠٦]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠١]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:١٢]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:١٥]
٠٦.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٤٠]
٠٣.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٥٤]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [١٧:١٠]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٥٦]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠٠]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٩]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:١٩]
٠٧.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٣٤]
٠٦.٠٤.٢٠٢١ [١٩:١١]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٣]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٢٠]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٠٠]
٠٧.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٢٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك