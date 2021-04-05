باكو، 5 أبريل / نيسان، (أذرتاج) نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قصف المواقع الارمينية بطائرات قتالية خلال الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما. تقدم الوكالة هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16176285192920815212.mp4

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قصف المواقع الارمينية بالطائرات خلال الحرب الوطنية

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