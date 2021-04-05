جورجيا قد تشدد القيود بسبب الجائحة

تبليسي، 5 أبريل، أذرتاج

"من الواجب تشديد القيود الحالية في جورجيا وتعزيز ضوابط السيطرة على فيروس كورونا."

حسب ما أوردته أذرتاج أن البيان بهذا الصدد صدر من رئيس المركز الوطني الجورجي للسيطرة على الأمراض أميران غامغريليدزي.

ودعا رئيس المركز مواطني البلد إلى الالتزام الصارم بالتوصيات، قائلاً إن الوضع الوبائي في جورجيا يتدهور تدريجياً خلال الأيام العشرين الماضية. يتزايد عدد الإصابات الجديدة كل يوم. هناك أيضاً زيادة في عدد الأشخاص المعالجين في المستشفيات أو في المنزل أو في الفنادق. للأسف كل هذه المؤشرات تدل على أن الوضع آخذ في التدهور.

وبحسب قوله، فقد فُرضت السيطرة الصارمة بالفعل على القرى في عدة مناطق.

وتجدر إلى تطبيق رقابة صارمة في 3 قرى في بلدية كاسبي و4 قرى في بلديات أوزورغيتي ولانشكوتي وزوغديدي بسبب تدهور الوضع الوبائي. وأقامت الشرطة حواجز على مداخل القرى ويتم قياس حرارة المواطنين عند دخولهم القرى والخروج منها. إذا لزم الأمر، يتم فحص المواطنين لفيروس كورونا.

كثفت وزارة التعليم والعلوم الجورجية المراقبة في المدارس بسبب زيادة عدد الإصابات في البلد. تم تعزيز الرقابة الصارمة على مراعاة قواعد النظافة في جميع المؤسسات التعليمية.

بناءً على طلب الوالدين يتلقى التلاميذ من 37 مدرسة و117 فصلاً مختلفاً التعلم عن بعد في جميع أنحاء البلاد.