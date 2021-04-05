اليونان تمدد القيود المفروضة على الرحلات الجوية الدولية حتى 19 أبريل

أثينا، 5 أبريل، أذرتاج

قررت الحكومة اليونانية تمديد القيود المفروضة على الرحلات الداخلية حتى 12 أبريل والقيود المفروضة على الرحلات الدولية حتى 19 أبريل.

تفيد أذرتاج أن السبب الأساسي هو زيادة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد. وتقضي القيود المفروضة على المواطنين الذين يصلون إلى اليونان إجراء فحص COVID-19 قبل 72 ساعة من الرحلة. يتم عزل جميع المواطنين الأجانب لمدة 7 أيام. لا يخضع المواطنون الإسرائيليون الذين تم تطعيمهم باللقاح فقط للحجر الصحي.

سمحت اليونان برحلات جوية من 10 دول فقط فضلا عن دول الاتحاد الأوروبي. يجب أن يكون سبباً عاجلاً لدى المسافرين على الرحلات الداخلية.

جدير بالذكر أن عدد المصابين بالفيروس في اليونان يتجاوز 3 آلاف شخص يومياً. هناك أيضا زيادة في الوفيات.