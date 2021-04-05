مساعد الرئيس: أرمينيا تعرقل عمليات الإعمار بإخفاء خرائط المناطق الملغومة

باكو، 5 أبريل، رؤوف حاجييف، أذرتاج

للألغام تأثير خطير على البيئة وعندما تظل الألغام تحت الأرض لفترات طويلة من الزمن، تتعرض التربة للتلوث الكيميائي.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان جاء من مساعد رئيس جمهورية أذربيجان - رئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية حكمت حاجييف في حدث أقيم في 5 أبريل في جامعة ADA بمناسبة اليوم الدولي للتوعية من مخاطر الألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام.

قال مساعد الرئيس الأذربيجاني إن الألغام لها تأثير إنساني يؤثر على حياة الناس: "يتم دفن الألغام لإصابة ضحاياها. من خلال إخفاء خرائط المناطق الملغومة، تواصل أرمينيا قتل المدنيين الأذربيجانيين. هذا انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب. ونحن نناشد المنظمات الدولية في هذا الصدد".

من خلال إخفاء خرائط المناطق الملغومة، تؤخر أرمينيا أيضاً عودة الأذربيجانيين إلى أراضيهم الأصلية. كما أنه يمنع الحكومة الأذربيجانية من تنفيذ عمليات إعادة الإعمار.