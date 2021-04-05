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    سياسة


    فرات محمد عبد: البرلمان العراقي يريد تطوير العلاقات مع نظيره الاذربيجاني

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢١ [٢١:١١]

    باكو، 5 أبريل (أذرتاج).

    يريد البرلمان العراقي تطوير وتوسيع علاقاته مع المجلس الوطني الاذربيجاني.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها فرات محمد عبد عضو لجنة العلاقات الخارجية لدى البرلمان العراقي على هامش زيارته اذربيجان.

    قال النائب العراقي ان العلاقات بين العراق واذربيجان تتطور في المجالات الشتى. "نسعى الى المزيد من تطوير هذه العلاقات. نثق في أن تستمر زياراتنا المتبادلة فيما بعد".

    اشار النائب العراقي الى الدور الخاص لمجموعة الصداقة الاذربيجانية العراقية في تطوير علاقات الصداقة والأخوة.

     

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