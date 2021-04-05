تبادل الآراء حول توسيع التعاون بين أذربيجان والعراق

باكو، 5 أبريل (أذرتاج).

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 5 ابريل رئيس لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلس النواب شيركو محمد صالح والوفد المرافق له في زيارة اذربيجان.

افادت وكالة أذرتاج ان الوزير جيهون بايراموف رحب بالضيوف واكد استمرار تطوير العلاقات بين البلدين على الروابط التاريخية والثقافية والدينية مشيرا الى تطور التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الجوانب على السواء. قال الوزير ان هذه الزيارة تخلق فرصا لاجراء مناقشات مفيدة من حيث تطوير العلاقات بين اذربيجان والعراق فضلا عن توسيع العلاقات بين البرلمانين.

اشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلس النواب العراقي الى العلاقات الايجابية القائمة بين البلدين وذكر بامتنان الدعم الاذربيجاني للعراق وكذلك المساعدة الانسانية المقدمة الى العراق. قال ان العراق تسترشد دائما بمبادئ القانون الدولي في تسوية النزاعات.

اعرب الوزير جيهون بايراموف عن شكره للجانب العراقي على دعم العراق دائما لوحدة اراضي اذربيجان محيطا الضيوف علما بواقب احتلال جزء من اراضي البلد خلال ما يقرب من 30 عاما من قبل ارمينيا والدمار واعمال النهب والسلب المنفذة وجرائم حرب مرتكبة في اراضينا المحتلة من قبل ارمينيا قبل تحريرها من قبل الجيش الاذربيجاني وآخر تطورات الاوضاع بعد الحرب الوطنية ومسائل تنفيذ البيانين الثلاثيين. قال الوزير ان ارمينيا لوثت تلك الاراضي الاذربيجانية بزرع الألغام فيها اثناء فترة احتلالها ومغادرتها. لفت الوزير انتباه الضيوف الى ان ارمينيا لم تسلم خرائط تلك الاراضي الملغومة الى الجانب الاذربيجاني بعد مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الانساني الدولي. اشار الى ضرورة اتخاذ موقف صارم بهذا الشان من قبل دول العالم والتأثير على ارمينيا.

اجرى الطرفان تبادل الآراء حول آفاق تطوير العلاقات الثنائية وبما فيها فرص توسيع التعاون في المجالات الانسانية والسياحية والتعليم وغيرها.