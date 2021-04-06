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    ثقافة


    بحث آفاق تنمية العلاقات الثقافية بين أذربيجان وجورجيا

    ٠٦.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٤٠]

    تبيليسي، 6 أبريل، أذرتاج

    التقى سفير أذربيجان في جورجيا فائق قولييف برئيس اللجنة البرلمانية الثقافية الجورجية أليسو بولكوادزي.

    أفادت أذرتاج أن اللقاء اهتم بآفاق تنمية علاقات التعاون في مجال الثقافة وغيرها.

    وابلغ السفير قولييف أن السفارة جاهزة لتقديم دعم ضروري لاجل ذلك. وعبر عن ثقته في بذل اللجنة البرلمانية الثقافية حديثة التأسيس في البرلمان الجورجي جهودا من اجل المزيد من كفاءة الاعمال التي تنفذها كلتا الدولتين في المجال الثقافي.

    كما بحث الجانبان في اللقاء اعمالا ستتخذ في مجال الثقافة بين أذربيجان وجورجيا والمسائل المدرجة في جدول الاعمال من اجل تنمية علاقات التعاون بين المؤسسات الأذربيجانية ذات الصلة.

     

     

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