باكو، 6 أبريل، أذرتاج وقفت النيابة العامة رئيسي ادارتين لدى وزارة الامن القومي الملغاة اللوائين مولان شيخ علييفا ونظامي شيرينوف. أفادت أذرتاج أن كلا اللواءين أخذت اقوالهما لدى ادارة التحقيق العامة بالنيابة العامة ثم احيلا الى المحكمة المناوبة بحي نسيمي للعاصمة باكو وقضت بحبسهما في ذمة التحقيق. وقالت النيابة العامة ردا على استجواب وكالة أذرتاج إنها ستحيط المجتمع علما بالقضية قريبا.

AZERTAG.AZ : توقيف رئيسي ادارتين لدى وزارة الامن القومي الملغاة

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده