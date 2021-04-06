سومغايت يعود من باكو بثلاث نقاط بهدفين دون رد

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

تمكن سومغايت من تحقيق فوز قيم على نفطجي باكو بهدفين دون رد في الجولة الحادية والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 84 المنظمة على ملعب باكسيل أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم محمدوف دون حضور جماهير.

وسجل هدفي الضيف صادقوف د5 ود42 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم 8 لاعبين من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الفترة الاولى و6 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتفع سومغايت الى المركز الرابع برصيد 29 نقطة فيما تراجع نفطجي الى المركز الثاني برصيد 42 نقطة.