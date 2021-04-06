صباح يتغلب على غابالا بهدف

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

تغلب صباح باكو على غابالا بهدف دون رد في الجولة الحادية والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 83 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم حسنوف دون حضور جماهير.

وجاء هدف صاحب الارض اليتيم من طرف شيدايف د45+1.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض و5 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و6 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتفع صباح الى المركز السابق برصيد 19 نقطة فيما تراجع غابالا الى المركز الخامس برصيد 23 نقطة.