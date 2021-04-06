أذربيجان: تسجيل 2035 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1174 حالة شفاء ووفاة 32 شخصا

باكو، 6 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2035 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 1174 مصاب هذا المرض وتوفي 32 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 273 ألف و869 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 243 ألف و467 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3 آلاف و743 مريض ويستمر علاج 26659 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و948 ألف و419 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 12701 فحص طبي.