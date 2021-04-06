صبائل يتعادل مع زيرة

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

تعادل صبائل باكو مع زيرة باكو ضيفه سلبيا في الجولة الحادية والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 82 المنظمة على ملعب أسكو أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم مسييف دون حضور جماهير.

وعاقب الحكم 5 لاعبين من صاحب الارض بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وما اضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الفترة الاولى فيما اضاف 4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا التعادل استقر الناديان بموقعهما حيث يحتل زيرة المركز الثالث برصيد 31 نقطة بينما ظل صبائل سادسا برصيد 19 نقطة.