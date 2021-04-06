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    سياسة


    تجري تدريبات عملية وتكتيكية مشتركة للجيشين الأذربيجاني والتركي

    ٠٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٠٢]

    باكو، 6 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وفقا للخطة السنوية المشتركة لوزارتي الدفاع الأذربيجانية والتركية، ستبدأ التدريبات العملياتية والتكتيكية بمشاركة جنود من كلا البلدين في 8 أبريل.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان التدريبات التي ستنظم في بلادنا ستجري في ساحات التدريب للحيش الواقع في اتجاهات مختلفة من مناطق مسؤولية الوحدات العسكرية للجيش الأذربيجاني.

    ان الهدف الرئيسي من التدريبات هو تحسين التفاعل بين الوحدات التشغيلية للجيشين الأذربيجاني والتركي وزيادة قدرتها القتالية ولتطوير مهارات صنع القرار العسكري والمبادرة والإدارة لقادة الوحدات التنفيذية.

    ستستمر التدريبات حتى 9 أبريل.

    AZERTAG.AZ :تجري تدريبات عملية وتكتيكية مشتركة للجيشين الأذربيجاني والتركي
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