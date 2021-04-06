تبيليسي، 6 أبريل، أذرتاج اصابة رئيس الوزراء الجورجي ايراكلي قريباشفيلي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مصدق عليها. أفادت أذرتاج عن بيان ادارة حكومة جورجيا أن رئيس الوزراء قريباشفيلي في العزلة الذاتية حاليا واحواله مرضية ويواصل نشاطه عن بعد. عزيزوف مراسل أذرتاج

AZERTAG.AZ : اصابة رئيس الوزراء الجورجي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مصدق عليها

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