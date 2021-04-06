تطعيم 34 ألفا و344 شخص في أذربيجان في 6 أبريل
AzerTAg.az
٠٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:١٢]
باكو، 6 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)
قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 34 ألفا و344 شخص تم تطعيمهم في 6 أبريل.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "koronavirusinfo.az" على الانترنت أنه حتى الآن، تم تطعيم 982 الف و291 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.
بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى 20 ألفا و459 وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الثانية 13 ألفا و885.
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