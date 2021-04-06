رئيس مركز رصد الأمراض: الاوضاع الوبائية في جورجيا متوترة للغاية

تبيليسي، 6 أبريل، أذرتاج

قال اميران قامقريليدزي إن الاوضاع الوبائية في جورجيا متوترة للغاية مضيفا أن البلد يمر الى الموجة الثالثة.

أفادت أذرتاج عن قامقريليدزي رئيس المركز الوطني الجورجي لرصد الأمراض قوله إن الاوضاع الوبائية في البلد متوترة جدا وهي تتزايد سوءا. وزاد أن عدد الاصابة الجديدة ارتفع ارتفاعا كبيرا مشيرا الى أن البلد يمر الى الموجة الثالثة.

واكد رئيس المركز أن البلد فيه حاليا حوالي 10 مراكز وبائية صغيرة قائلا أن اجتماعات عامة خاصة حفلات الزفاف والتأبين هي مصادرها من جديد وزاد أن الاوضاع الوبائية اذا زادت تدهورا يبحث مجلس التنسيق تطبيق تشديد التدابير المختلفة من جديد.

يذكر أن جورجيا سجلت فيها 897 حالة اصابة ليصل عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد الى 284 الف و958 مصاب.

كما لقي 10 مصابين آخرين حتفهم خلال اليوم وبلغ عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 3 الاف و832 حالة.

عزيزوف مراسل أذرتاج