قره باغ أغدام يخطف التعادل بهدف قاتل

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

تعادل كشلة باكو مع قره باغ أغدام ضيفه بهدف مقابل مثله في الجولة الحادية والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 81 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم حمزة زاده دون حضور جماهير.

وفتح الحساب حاجييف د7 لصالح صاحب الارض ورد عليه أندراديه د90+2 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ولاعبيْن من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة.

واضاف الحكم 4 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة اخذ انتزع قره باغ من نفطجي صدارة الترتيب برصيد 43 نقطة فيما استقر كشله بالمركز الثامن برصيد 18 نقطة.