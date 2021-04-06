  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    قره باغ أغدام يخطف التعادل بهدف قاتل

    ٠٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٣٤]

    باكو، 6 أبريل، أذرتاج

    تعادل كشلة باكو مع قره باغ أغدام ضيفه بهدف مقابل مثله في الجولة الحادية والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 81 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم حمزة زاده دون حضور جماهير.

    وفتح الحساب حاجييف د7 لصالح صاحب الارض ورد عليه أندراديه د90+2 من ركلة الجزاء.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ولاعبيْن من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة.

    واضاف الحكم 4 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

    وبهذه النتيجة اخذ انتزع قره باغ من نفطجي صدارة الترتيب برصيد 43 نقطة فيما استقر كشله بالمركز الثامن برصيد 18 نقطة.

    AZERTAG.AZ :قره باغ أغدام يخطف التعادل بهدف قاتل
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٥‎٢]
    صبائل يتعادل مع زيرة
    ٠٦.٠٤.٢٠٢١ [٠٢:٢٤]
    صباح يتغلب على غابالا بهدف
    ٠٦.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٥‎٠]
    سومغايت يعود من باكو بثلاث نقاط بهدفين دون رد
    ٠٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٤٧]
    قراداغ لوكباتان يخسر أمام كشله الرديف بهدف يتيم
    قره باغ أغدام يخطف التعادل بهدف قاتل