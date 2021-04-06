الممثلون الدائمون لمجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي يصلون في مسجد الجمعة في منطقة أغدام

أغدام، 6 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

قام الممثلون الدائمون لمجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن عدوان أرمينيا على أذربيجان بزيارة مسجد الجمعة في إطار زيارة منطقة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الارمني.

افادت وكالة اذرتاج ان المندوبين الدائمين تعرفوا على مقياس الهمجية التي ارتكبها الأرمن في المسجد.

تم إعطاؤهم معلومات مفصلة عن جرائم الحرب وتدمير الآثار الثقافية والتاريخية والدينية من قبل الأرمن.

صلى الممثلون الدائمون لمجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في المسجد.