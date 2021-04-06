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    إجراءات الترميم وإعادة الإعمار في مدينة شوشا تواصل بتعليمات من الرئيس إلهام علييف

    ٠٦.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٣٣]

    باكو، 6 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وفقا للمركز بين الإدارات التابع لمقر تنسيق التسوية المركزية للقضايا في الأراضي المحررة في جمهورية أذربيجان، تواصل إجراءات الترميم وإعادة الإعمار في مدينة شوشا بناء على تعليمات من الرئيس إلهام علييف.

    افادت وكالة اذرتاج ان الأعمال على تصميم أعمال الترميم وإعادة الإعمار تجري حاليا وفقا لمبادئ التخطيط الحضري. كما يتم هدم بعض المباني غير الصالحة للسكن في المدينة والتي انتهت صلاحيتها وفي حالة سيئة.

    AZERTAG.AZ :إجراءات الترميم وإعادة الإعمار في مدينة شوشا تواصل بتعليمات من الرئيس إلهام علييف
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