إسطنبول، 6 أبريل / نيسان، (أذرتاج) لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في هجوم مسلح على مكتب محاماة في منطقة كارتال بولاية اسطنبول. افادت وكالة اذرتاج ان أحد الأشخاص جاء إلى مكتب المحاماة المذكور من أجل اتفاق معين، لكنه بعد فترة أخرج سلاح وبدأ بإطلاق النيران مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة أخرين.

AZERTAG.AZ : قتلى وجرحى في هجوم مسلح على مكتب محاماة في اسطنبول

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