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    بحث تنمية التعاون بين أذربيجان و بنك التنمية الآسيوي

    ٠٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٤٧]

    باكو، 6 أبريل، أذرتاج

    وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف التقى برئيس المندوبية الدائمة لبنك التنمية الآسيوي في أذربيجان السيدة كنديس ماكديغان.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الوزير جباروف اكد أن أذربيجان تعير اهمية كبيرة للتعاون مع بنك التنمية الآسيوي وتشيد بالدعم المالي التقني للبنك. وقيل إن مشاريع تنمية شبكات الطرق التي خصص بنك التنمية الآسيوي قروضا لها قيد التنفيذ حاليا. وتشارك أذربيجان مشاركة فاعلة بصفتها مستضيفة لعام 2021م في تنفيذ برنامج التعاون الاقتصادي الاقليمي الآسيوي المركزي للبنك. وقيل إن أولويات أذربيجان للتنمية الاقتصادية متوسطة الاجل والتعاون في المجالات الواعدة للفترة ما بين 2022-2024م مع بنك التنمية الآسيوي مهمة.

    واستلفت في اللقاء الى فرص الشراكة مع بنك التنمية الآسيوي في تحقيق الاولويات في تنمية أذربيجان الاجتماعية الاقتصادية والتعاون الاقليمي وغيره من المجالات.

    واعربت رئيس المندوبية الدائمة لبنك التنمية الآسيوي في أذربيجان ماكديغان عن ارتياحها من نشاطها في البلد وشاركت أفكارها حول اتجاهات توسيع علاقات البنك مع أذربيجان.

    وبحث الطرفان مسائل تنمية التعاون في مختلف المجالات والدعم الفني للبنك في مجال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وفرص دعم الاصلاحات الخاصة بالقطاع العام وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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