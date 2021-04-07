توقيع العقود في أذربيجان لمشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 230 ميغاواط

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

وقعت وزارة الطاقة لأذربيجان وشركة "أذرإينيرجي" المساهمة وشركة "مصدر" في دولة الإمارات العربية المتحدة على "اتفاقية الاستثمار" و"اتفاقية شراء الطاقة" و"اتفاقية الانضمام إلى شبكة النقل" لمشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 230 ميغاواط.

أبلغ وزارة الطاقة وكالة أذرتاج أن العقود وقع عليها كل من وزير الطاقة الأذربيجاني برفيز شاهبازوف ورئيس شركة "أذرإينيرجي" بابا رضاييف والرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" محمد جميل الرمحي.

قدر الوزير برفيز شاهبازوف هذا المشروع المبني على أساس الاستثمار الأجنبي من حيث مواجهة التحديات العالمية والتنمية المستدامة والمتنوعة لاقتصاد البلاد، وكذلك الإصلاحات في قطاع الطاقة وقال: "إن الرئيس إلهام علييف حدد تحويل أذربيجان إلى بلد "النمو الأخضر" عبر الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة على نظاق أوسع كواحدة من الأولويات الوطنية التي ستضمن التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال السنوات العشر القادمة. نقترب خطوة واحدة من أهدافنا المرتبطة بالطاقة المتجددة وانبعاثات الكربون من خلال توقيع هذه العقود لمحطة طاقة شمسية تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون دولار. ستنتج محطة الطاقة الشمسية التي سيتم بناؤها في منطقة باكو وأبشيرون حوالي 500 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً وسيكمن من توفر 110 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي ومن تقلل انبعاثات الكربون بمقدار200 ألف طن ومن خلق فرص العمل الجديدة وفي نفس الوقت من إشراك مستثمرين آخرين في مشاريع جديدة".

وشهد الحدث أيضاً كلمات افتراضية من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الإدارة لشركة "مصدر" الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي. وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الإدارة لشركة "مصدر" الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تتعاون دولة الإمارات مع أكثر من 30 دولة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة 11غيغاواط من خلال شركة "مصدر". اليوم ، إننا فخورون بإطلاق مشروعنا الأول للطاقة المتجددة في أذربيجان. إن شراكتنا في مشروع الطاقة الشمسية على نطاق صناعي بقدرة 230 ميغاواط لن تحقق هدف الطاقة النظيفة فحسب، بل ستساهم أيضاً في خلق المعرفة والمهارات والوظائف".

أعرب وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي عن امتنانه لرئيس أذربيجان نيابة عن بلاده وشركة "مصدر" على الفرص التي أتيحت لمشاركتهما في تنفيذ استراتيجية البلاد لتطوير الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 35% وقال:" تم استقطاب أحدث التقنيات والأسعار المعقولة بواسطة المنافسة والعمليات العادلة التي أدت إلى توقيع هذه الوثائق المهمة بين البلدين. نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع أذربيجان من خلال تنفيذ المزيد من المشاريع في المستقبل ".

أبلغ رئيس شركة "أذرإينيرجي" بابا رضاييف: أن المشاريع التجريبية المنجزة في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية مهمة في سياق تنويع إنتاج الطاقة من خلال بناء مصادر الطاقة المتجددة في أذربيجان التي أصبحت مصدراً للكهرباء إلى جانب ضمان أمن طاقتها. وقال:" إن شركة "أذرإينيرجي" المساهمة ستقوم بربط محطة توليد الكهرباء التي ستبنى من قبل الشركة على أساس العقود الموقعة إلى الشبكة وبشراء الكهرباء التي سيتم إنتاجها في المحطة. سيتم دمج محطة توليد الكهرباء في نظام الطاقة من خلال ربطها بمحطة "جنوب" الفرعية. سنضمن التنفيذ عالي المستوى وفي الوقت المناسب لهذه الاتفاقيات".

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" محمد جميل الرمحي على أن أذربيجان اتخذت خطوات حاسمة في مجال الطاقة المتجددة وستساهم في مكافحة تغير المناخ في العالم بمثل هذه المشاريع وأعرب عن دعم شركة "مصدر" الكامل لهذا المشروع الذي سيعود بالفائدة على جميع الأطراف. نفخر بكوننا شركة "مصدر" بأن نكون جزءاً من أول مشروع صناعي للطاقة الشمسية في أذربيجان المبني على أساس الاستثمار الأجنبي والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأن نكون شريكاً استراتيجيًا نشطاً في الطريق المؤدي إلى توليد كهرباء أنظف وأكثر استدامة. سننفذ معاً مشروعاً ضخماً يمثل رمزاً للهندسة وسيخلق وظائف جديدة وتغييرات إيجابية طويلة الأجل في البنية التحتية للبلاد وسيدهش المنطقة بأكملها.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لمرسوم رئيس جمهورية أذربيجان المرؤخ في 29 مايو 2019 "حول تسريع الإصلاحات في قطاع الطاقة" من أجل تنمية قطاع الطاقة المتجددة بالتعاون مع حوالي 10 شركات دولية للطاقة، بما في ذلك خضعت "مصدر" لتحليل شامل لعروض مقدمة ونُفذت عملية الاختيار على ثلاث مراحل في بيئة عالية المنافسة والشفافية. وفقاً لنتائج عملية الاختيار، تم توقيع اتفاقيات التنفيذ في 9 يناير من العام الماضي مع شركة "أكوا باور" (ACWA Power) السعودية و"مصدر" الإماراتية لتنفيذ مشاريع رائدة في مجال الطاقة المتجددة. يتم أيضاً ضمان تنفيذ القضايا المتعلقة بتنفيذ محطة للطاقة الشمسية بقدرة 230 ميغاواط بموجب عقود التنفيذ بطريقة منسقة داخل اللجنة المنشأة بموجب مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان بتاريخ 5 ديسمبر 2019 "بشأن تدابير التنفيذ مشاريع رائدة في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ".