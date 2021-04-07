رئيس أذربيجان: سنتغلب على الوباء معاً وسنعود إلى الحياة الطبيعية

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

كرس يوم الصحة العالمي لهذا العام لـ"بناء عالم أكثر عدلاً وصحة". بهذا المعنى، فإن مسألة التوزيع العادل والمتساوي للقاحات تكتسب أهمية كبيرة. ومع ذلك، فإننا نشعر بقلق عميق إزاء التوزيع غير المتكافئ وغير العادل للقاحات بين البلدان النامية والمتقدمة. توفر بعض البلدان لقاحات أكثر بأضعاف مماً تحتاج إليها. من الواضح أنه في مثل هذه الظروف، ستواجه دول أخرى نقصاً في اللقاحات.

تفيد أذرتاج أن البيان بهذا الصدد صدر عن الرئيس إلهام علييف في خطابه المقدم بالفيديو في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف بسويسرا بمبادرة من المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

قال الرئيس إلهام علييف إن أذربيجان تدعم التوزيع العادل للقاحات وقدمت مشروع القرار إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بعنوان "ضمان الحصول المتكافئ والشامل وبأسعار معقولة وفي الوقت المناسب على اللقاحات لجميع البلدان في مكافحة جائحة الفيروس التاجي." تم تبني القرار بالإجماع في 23 مارس من هذا العام.

"كانت أذربيجان أيضاً من أوائل الدول التي انضمت إلى مبادرة COVAX ودعمتها. نتوقع نحن والمجتمع الدولي بأسره أن تكون هذه المبادرة نموذجاً للتعاون والتضامن في مكافحة الوباء. وقال الرئيس إلهام علييف "سنتغلب على الوباء معاً ونعود الى الحياة الطبيعية".