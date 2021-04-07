مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: منظمتنا ستقف دائماً إلى جانب أذربيجان

أغدام، 7 أبريل، طاهر أغاممادوف، أذرتاج

إن المشهد الذي نراه مفجع للغاية. أود أن أشير مع الأسف إلى أن أبناء البشر الذين يعيشون في نفس العالم الذي نعيش فيه أيضاً قد ارتكبوا مثل هذه الفظائع.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان جاء من مساعد الأمين العام للشئون الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي أحمد كورسا سنجندو خلال زيارته إلى أغدام.

وقال إن موقف منظمة التعاون الإسلامي واضح منذ البداية: "لقد اعترفت منظمة التعاون الإسلامي دائماً بحق أذربيجان في تحرير أراضيه وقبلته كموقف عادل. وقد اعترفت في قراراتها بهذا كحق لأذربيجان. قدمت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دائماً الدعم السياسي لأذربيجان. الآن نرى أن هذه الأراضي محررة. لكني أدعو الله أن أجل رضوان الجنة على من فقدوا أرواحهم هنا. في الوقت نفسه، أدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة في إعادة إعمار هذه الأراضي وإعادة تأهيلها. آمل أن يستمروا في الدعم. وفق الله اذربيجان في المستقبل. هناك ما يكفي من العمل للقيام به. ستقف منظمة التعاون الإسلامي دائماً الى جانب اذربيجان ".