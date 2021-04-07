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    انفجار لغم واصابة جنديين أذربيجانيين أثناء البحث عن عسكريين مفقودين

    ٠٧.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٠٤]

    باكو، 7 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أصيب جنديان في انفجار لغم أثناء البحث عن عسكريين مفقودين.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجنديين الأذربيجانيين علييف بونهان شعبان أوغلو وبختيار إلغار أوغلو أصيبا جراء انفجار لغم مضاد للأفراد في اتجاه منطقة سوقوفوشان في 6 أبريل بجروح ولا خطر على حياتهما.

    يجري التحقيق.

    AZERTAG.AZ :انفجار لغم واصابة جنديين أذربيجانيين أثناء البحث عن عسكريين مفقودين
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