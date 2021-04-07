الرئيس يخصص 6ر13 مليون مانات لإنشاء الطريق

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف 7 أبريل اليوم قرارا جمهوريا بشأن التدابير الإضافية لإنشاء الطريق البري الواصل بين منكجوير – ستانسيا منكجوير – بهرام تبه – (109 كم) – أوشار – سالمان بكلي – أشاغي أوشار – خوجاوند في محافظة أغجابدي ويربط 4 مناطق سكنية يقطنها 14 الف نسمة.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 6ر13 مليون مانات من الأموال المخصصة لاستكمال إنشاء الطرق البرية في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2021م إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية.