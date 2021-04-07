النائب العام يستقبل سفير تركيا

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

استقبل النائب العام كامران علييف سفير تركيا في البلد أركان اوزورال بمناسبة انتهاء مدة عمله الدبلوماسي في البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان النيابة العامة أن اللقاء شهد التشديد بامتنان على كون العلاقات في جميع المجالات بما فيه السياسة والاقتصاد والقانون في اعلى المستوى بين البلدين الصديقين والأخويين في الوقت الحاضر. وابلغ النائب العام أن العلاقات الأذربيجانية التركية التي تحظى بمستوى التعاون الاستراتيجي نموذج لبلاد العالم بفضل جهود رئيسي كلتا الدولتين إلهام علييف ورجب طيب أردوغان والسياسة الخارجية البصيرة التي ينتهجانها.

واشار النائب العام الى أن جمهورية تركيا قيادة وشعبا قد أبدت امام جميع العالم مرة اخرى اننا ملة واحدة في الدولتين بإبداء دعم سياسي ومعنوي للبلد.

ورفع النائب العام شكرا للسفير على مساهمات أسهمها في عمل تعزيز العلاقات الثنائية متمنيا له نجاحا في نشاطه اللاحق.

واعرب السفير عن الامتنان من حفاوة الاستقبال والكلام الطيب مؤكدا انه لن يبخل من جهد إلا ويبذلها من اجل توسيع العلاقات الثنائية في فعالياته اللاحقة ايضا.