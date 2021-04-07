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    أذربيجان: تسجيل 2595 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1073 حالة شفاء ووفاة 37 شخصا

    ٠٧.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٣٥‎]

    باكو، 7 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 2595 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 1073 مصاب هذا المرض وتوفي 37 شخصا مصابا بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 276 ألف و464 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 244 ألف و540 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3780 مريض ويستمر علاج 28144 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و963 ألف و12 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 14593 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 2595 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1073 حالة شفاء ووفاة 37 شخصا
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