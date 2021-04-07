الجيش الرياضي يخسر أمام صباح الرديف

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

خسر نادي الجيش الرياضي أمام صباح الرديف باكو بثلاثة أهداف دون رد في الجولة العشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 96 المنظمة على ملعب قصبة بناء في ضاحية العاصمة باكو أدارها الحكم عبد الله يف دون حضور جماهير.

وسجل اهداف الضيف جمال د59 ود81 وأشرف د90+9.

وعاقب الحكم 5 لاعبين من صاحب الارض ومثلهم ومسؤولا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و10 دقائق الى الشوط الثاني.