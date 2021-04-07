  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    الجيش الرياضي يخسر أمام صباح الرديف

    ٠٧.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٤٨]

    باكو، 7 أبريل، أذرتاج

    خسر نادي الجيش الرياضي أمام صباح الرديف باكو بثلاثة أهداف دون رد في الجولة العشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 96 المنظمة على ملعب قصبة بناء في ضاحية العاصمة باكو أدارها الحكم عبد الله يف دون حضور جماهير.

    وسجل اهداف الضيف جمال د59 ود81 وأشرف د90+9.

    وعاقب الحكم 5 لاعبين من صاحب الارض ومثلهم ومسؤولا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

    واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و10 دقائق الى الشوط الثاني.

    AZERTAG.AZ :الجيش الرياضي يخسر أمام صباح الرديف
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٢٥‎]
    انعقاد اجتماع فريق العمل لتحضير وتنظيم الألعاب الاولى لرابطة الدول المستقلة
    ٠٧.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠١]
    كشلة الرديف يتغلب على توران طاووس
    ٠٧.٠٤.٢٠٢١ [١٩:١٢]
    جولة الشطرنج جوليوس باير للمتحدين تنطلق غدا بمشاركة الأستاذة الأذربيجانية
    ٠٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٣٤]
    قره باغ أغدام يخطف التعادل بهدف قاتل
    الجيش الرياضي يخسر أمام صباح الرديف