كشلة الرديف يتغلب على توران طاووس

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

تغلب كشلة الرديف باكو على توران طاووس بهدف يتيم في الجولة العشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 97 المنظمة على ملعب أي اس كا أرينا في العاصمة باكو أدارها الحكم بايراموف دون حضور جماهير.

وجاء هدف صاحب الارض من طرف محمودوف د65.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم بينما طرد لاعبا من صاحب الارض بالبطاقة الحمراء المتحولة من الصفراء الثانية د88.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.