بوابة "كاسبيان نيوز" الإلكترونية تنشر مقالاً عن استخدام صاروخ "إسكندر" ضد أذربيجان في حرب الـ44 يوماً

باكو، 8 أبريل، أذرتاج

نشرت بوابة (Caspian News) الإخبارية مقالاً بعنوان " تم تصديق استخدام أرمينيا صواريخ "إسكندر" ضد أذربيجان بأدلة جديدة".

تفيد أذرتاج أن المقال يؤكد أن استخدام أرمينيا لصواريخ "إسكندر" ضد أذربيجان خلال حرب قره باغ التي استمرت 44 يوماً في عام 2020، كان في بؤرة اهتمام وسائل الإعلام الإقليمية والدولية.

جاء في المقال أنه جراء عمليات إزالة الألغام المستمرة في الأراضي المحررة عثر منسوبو الوكالة الأذربيجانية لمكافحة الألغام على بقايا صاروخين منفجرين حول مدينة شوشا في منطقة قره باغ الأذربيجانية. وقد عرض ممثلو الوكالة في العاصمة باكو بقايا الصاروخ في الأسبوع الماضي، مما أثار عدداً من التساؤلات حول استخدام صاروخ فتاك شديد التدمير ضد أذربيجان.

ويشير المقال الذي يقدم معلومات مفصلة عن مواصفات صواريخ "اسكندر" إلى أن صاروخ اسكندر" هو صاروخ من النوع الذي يمكن تزويده بعدد كبير من الذخائر، بما في ذلك رؤوس حربية ورؤوس حربية متفجرة معززة وجهاز كهرومغناطيسي لمهام مضادة للرادار، وكذلك الرؤوس الحربية النووية ... يتم إنتاج منظومة صواريخ "اسكندر" في نوعين مختلفين: "اسكندر-إم" و"اسكندر- إي". تم تصميم صاروخ "اسكندر-إم" للاستخدام من قبل الجيش الروسي وصاروخ "اسكندر-إي" مخصص للتصدير. تبلغ مسافة القصوى التي يمكن للصّاروخ "اسكندر-إي" المُعد للتصدير قطعها 280 كيلومتر بينما تصل المسافة القصوى لصواريخ "اسكندر-إم" الباليستية 500 كيلومتر.

ويشير المقال أيضاً إلى أن رئيس الأركان العامة السابق للقوات المسلحة الأرمينية أونيك غاسباريان هو الذي قدم معلومات مفصلة عن إطلاق صاروخ "إسكندر" باتجاه مدينة شوشا الأذربيجانية. ونقل المقال عن رئيس الأركان الأرميني السابق أونيك جاسباريان قوله في مقابلة مع مجلة فوربس: "سُمح لي باستخدام صاروخ إسكندر في شوشا فقط، وقد قمت بذلك". لقد منحنا ذلك بعض المزايا وتمكنا من إحضار بعض الدبابات إلى المدينة. وحظر رئيس الوزراء نيكول باشينيان استخدام الصاروخ خوفاً من إدانة دولية.