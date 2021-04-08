في سلوفاكيا لا يُسمح باستخدام لقاح "سبوتنيك"

براتيسلافا، 8 أبريل، أذرتاج

حظر المعهد السلوفاكي لمكافحة المخدرات (SUKL) الاستخدام المكثف للقاح كورونا "سبوتنيك-و" (Sputnik V) الروسي الصنع في البلاد.

تفيد أذرتاج أن المعهد برر هذا القرار بعدم وجود معلومات حول فوائد ومخاطر اللقاح. طلبت سلوفاكيا في عهد رئيس الوزراء السابق إيغور ماتوفيتش مليوني جرعة من اللقاح وتم تسليم الدفعة الأولى من 200 ألف جرعة في مارس. أدت هذه الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء دون موافقة الشركاء في التحالف الحكومي في النهاية إلى أزمة داخلية. أدى ذلك إلى استقالة إيغور ماتوفيتش.

برر المعهد السلوفاكي عدم الموافقة علي استخدام اللقاح بعد، وكذلك بعدم تقديم الشركات المنتجة معلومات مفصلة عن مجموعات اللقاحات المستخدمة في التجارب السريرية في بلدان مختلفة. أشير إلى أنه "على الرغم من أن لقاح "سبوتنيك-و" قد اجتاز عدة اختبارات بنجاح في سلوفاكيا، إلا أن هذا لا يسمح لنا بإعطاء رأي نهائي حول سلامة اللقاح وفعاليته".