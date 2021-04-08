وكالة "كوبيا" تتعاون مع وكالة الأعمال الصغيرة والمتوسطة الإسرائيلية ووكالة التنمية الدولية

باكو، 8 أبريل، أذرتاج

ستتعاون وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (KOBİA) الأذربيجانية مع وكالة الأعمال الصغيرة والمتوسطة الإسرائيلية ووكالة التنمية الدولية (MASHAV).

جاء من وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية الى أذرتاج أن رئيس مجلس الإدارة للوكالة أورخان محمدوف التقى بالسفير الإسرائيلي لدى أذربيجان جورج ديك. تم التركيز في الاجتماع على تنمبة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وعلى أنه هناك إمكانات لتوسيع التعاون في مجال ممارسة الأعمال الصغيرة والمتوسطة. قام الجانبان خلال الاجتماع بتبادل وجهات النظر حول الشراكة القائمة وآفاق تطوير العلاقات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وناقشا قضايا التعاون مع وكالة الأعمال الصغيرة والمتوسطة الإسرائيلية ووكالة التنمية الدولية وكما تبادل الخبرات في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة وإقامة التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لكلا البلدين والقيام بإجراءات مشتركة لتبادل المعلومات.