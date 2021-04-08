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    إنشاء وزارة جديدة في أوزبكستان

    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٤٢]

    طشقند، 8 أبريل، أذرتاج

    أنشئت وزارة السياحة والرياضة على أساس وزارة الثقافة البدنية والرياضة والوكالة الحكومية للتنمية السياحية في أوزبكستان.

    تفيد أذرتاج أن الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزيوييف وقع مرسوماً بهذا الصدد.

    ينص المرسوم على نقل جميع صلاحيات وممتلكات الهيئتين الحكوميتين اللتين تم إلغاؤهما إلى الوزارة الحديثة.

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