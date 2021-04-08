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    الذاكرة الدموية


    عاما يمر على مأساة اغدابان

    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [١٤:٢٠]

    باكو، 8 ابريل (أذرتاج)

    يمر 29 عاما على مأساة أغدابان.

    افادت وكالة أذرتاج ان القوات الارمينية المسلحة هاجمت في ليلة 7 ابريل عام 1992 على قرية اغدابان بمحافظة كالبجار وأحرقتها بالكامل. كان عدد البيوت في القرية 130 بيت. تعرض 779 ساكن للاضطهاد والتعذيب غير الانساني، قتل 67 ساكنا وأحرِق 8 اشخاص (المعمرين في 90-100 عام) وطفلان و7 نساء أحياء.

    وأبيدت مخطوطات دادا شمشير احد أرباب الشعر الارتجالي (عاشوق) والشاعر قوربان الاغداباني.

    وصف الزعيم العام حيدر علييف هذه المصيبة باكبر جريمة ضد البشرية.

     

    AZERTAG.AZ : عاما يمر على مأساة اغدابان
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