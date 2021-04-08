عاما يمر على مأساة اغدابان

باكو، 8 ابريل (أذرتاج)

يمر 29 عاما على مأساة أغدابان.

افادت وكالة أذرتاج ان القوات الارمينية المسلحة هاجمت في ليلة 7 ابريل عام 1992 على قرية اغدابان بمحافظة كالبجار وأحرقتها بالكامل. كان عدد البيوت في القرية 130 بيت. تعرض 779 ساكن للاضطهاد والتعذيب غير الانساني، قتل 67 ساكنا وأحرِق 8 اشخاص (المعمرين في 90-100 عام) وطفلان و7 نساء أحياء.

وأبيدت مخطوطات دادا شمشير احد أرباب الشعر الارتجالي (عاشوق) والشاعر قوربان الاغداباني.

وصف الزعيم العام حيدر علييف هذه المصيبة باكبر جريمة ضد البشرية.