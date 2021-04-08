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    سياسة


    انطلاق تدريبات عملية وتكتيكية مشتركة للجيشين الأذربيجاني والتركي (فيديو)

    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٥‎٦]

    باكو، 8 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    انطلقت التدريبات العملياتية والتكتيكية للجيشين الاذربيجاني والتركي في 8 أبريل.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان التدريبات تجري في ساحات التدريب للحيش الواقع في اتجاهات مختلفة من مناطق مسؤولية الوحدات العسكرية للجيش الأذربيجاني.

    ان الهدف الرئيسي من التدريبات هو تحسين التفاعل بين الوحدات التشغيلية للجيشين الأذربيجاني والتركي وزيادة قدرتها القتالية ولتطوير مهارات صنع القرار العسكري والمبادرة والإدارة لقادة الوحدات التنفيذية.

    ستستمر التدريبات حتى 9 أبريل.

    تقدم الوكالة هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1617873238292615818.mp4 

    AZERTAG.AZ :انطلاق تدريبات عملية وتكتيكية مشتركة للجيشين الأذربيجاني والتركي (فيديو)
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