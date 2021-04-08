بحث التعاون البرلماني الاذربيجاني القطري

باكو، 8 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

التقى السفير الاذربيجاني في دولة قطر رشاد اسماعيلوف مع رئيس مجلس الشورى (البرلمان) أحمد بن عبدالله المحمود.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن سفارة جمهورية اذربيجان في دولة قطر ان الجانبين ناقشا سبل توسيع التعاون بين برلماني البلدين وشددا على أهمية الزيارات المتبادلة في فترة ما بعد الوباء.

أطلع السفير رشاد إسماعيلوف محاوره على المشاريع الاقتصادية بين أذربيجان وقطر وخاصة في مجال التجارة والاستثمار.