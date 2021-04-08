الصحيفة الكازاخستانية الرسمية تنشر مقالاً كبيراً مكرساً لنظامي كنجوي

نور سلطان، 8 أبريل، أذرتاج

كتب رئيس الأكاديمية التركية الدولية دارخان كيديرالي مقالاً مستفيضاً عن الشاعر والمفكر والفيلسوف الأذربيجاني العظيم نظامي كنجوي.

تفيد أذرتاج أن المقال الذي يحمل عنوان "نظامي كنجوي يرتدي تاج جوهر الشعر" نُشر في الجريدة الرسمية لكازاخستان "إيجمين كازاخستان" (Egemen Qazaxıstan).

يتحدث المؤلف عن دور التراث الروحي لنظامي كنجوي في العالم الشرقي بأسره وفي العالم التركي. بالإضافة إلى تأثير أعمال الشاعر العبقري على الشعر الكازاخستاني وأعمال كلاسيكياته.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار إعلان الرئيس إلهام علييف عام 2021 "عام نظامي كنجوي" بمناسبة الذكرى الـ880 للممثل البارز للأدب العالمي نظامي كنجوي فإن الأكاديمية التركية الدولية تقوم بتنفيذ مشاريع دراسة وترويج تراث الشاعر على المستوى الدولي.

تُرجمت أعمال نظامي إلى اللغة الكازاخستانية بدعم من الأكاديمية ومن المقرر نشر كتب جديدة بتصميم أنيق إلى جانب أعماله المترجمة.