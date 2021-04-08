مندوب تركيا في التعاون الإسلامي: تحرير قره باغ انتصار للعالم الإسلامي كله

باكو، 8 أبريل، أذرتاج

تم تحرير أراضي قره باغ من الاحتلال. اليوم ترفع الآذان في المناطق المحررة. هذا انتصار للعالم الإسلامي كله. لأن قره باغ هي أيضاً جزء من العالم الإسلامي.

ـفيد أذرتاج أن هذا البيان ورد من المندوب الدائم لجمهورية تركيا لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد متين إيكر في مؤتمر صحفي حول نتائج الزيارة للأراضي المحررة.

وأشار إلى أن ضمان أمن قره باغ وأعمال إعادة الإعمار التي ستتم هنا وعودة النازحين السابقين إلى أراضيهم يجب أن تكون مهمة مشتركة للدولة الأذربيجانية وللعالم الإسلامي بأسره. "لدينا الكثير من العمل للقيام به في هذا الاتجاه. نحن واثقون من أن الدولة الأذربيجانية ستنجح في التعامل مع هذه المهام. وقال إن "منظمة التعاون الإسلامي ستقف إلى جانب أذربيجان دولة وشعباً في كل هذه الأنشطة".