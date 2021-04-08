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    أذربيجان: تسجيل 2717 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1341 حالة شفاء ووفاة 31 شخصا

    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠٠]

    باكو، 8 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 2717 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 1341 مصاب هذا المرض وتوفي 31 شخصا مصابا بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 279 ألف و181 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 245 ألف و881 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3811 مريض ويستمر علاج 29480 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و977 ألف و593 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 14581 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 2717 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1341 حالة شفاء ووفاة 31 شخصا
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