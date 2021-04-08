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    سياسة


    إجراء تدريبات قتالية مكثفة لوحدات الدبابات

    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:١١]

    باكو، 8 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وفقا لخطة تدريب الجيش الأذربيجاني لعام 2021، يتم إجراء تدريبات قتالية مكثفة لوحدات الدبابات.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه بعد إتقان المعرفة النظرية وتعلم قواعد السلامة بدأت أطقم الدبابات في التدريب على المهارات التكتيكية والتدريب على مكافحة الحرائق وقيادة المركبات القتالية.

    AZERTAG.AZ :إجراء تدريبات قتالية مكثفة لوحدات الدبابات
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